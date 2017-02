Ich schätze Geschichten von Frauen, wie wir alle welche sind oder wie wir gern welche sein würden. Frauen, die nach Gott fragen und ihm manchmal plötzlich mitten im Alltag begegnen. Frauen, die versuchen, genau das in Worte zu fassen. Damit auch andere daran teilhaben können. Was mir besonders gut gefällt, ist die große Vielfalt der Autorinnen: Katholikinnen, Lutheranerinnen, Evangelikale. Sie alle haben in JOYCE einen Platz mit ihren Lebens- und Lieblingsthemen. Sie zeigen mir neue Blickwinkel, die ermutigen, auch mal um die Ecke zu denken. Sie lehren mich, das zu schätzen, was ich schon kenne, was mir vertraut ist und erinnern mich gleichzeitig daran, dass es auch noch tausend andere Formen gibt, dem eigenen Glauben auf die Spur zu kommen.

Hanna Buiting